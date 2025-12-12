ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разширяват детската градина в с. Беляковец с нов корпус

Дима Максимова

Два корпуса ще има разширената детска градина Снимка: Община Велико Търново

Две ще са новите групи, едната - яслена

Все повече млади хора и семейства избират Беляковец за свой дом. Затова проектираме разширение на детската градина в селото. Това обяви кметът на Община Велико Търново Даниел Панов.

Новият корпус на ДГ „Мечо Пух" ще включва две просторни групи, едната от които ще е яслена – за най-малките. Всяка ще има собствена занималня, спалня и санитарен възел. Така групите в детската градина ще бъдат общо четири. Ще има топла връзка и със съществуващата сграда. В средносрочен план се планира и изграждането на физкултурен салон.

Новият корпус на детската градина ще бъде изграден в старинен архитектурен стил, по модела на възрожденските къщи. Така ще се постигне унисон с намиращата се в съседство църква „Света Петка", строена преди повече от 150 години от Колю Фичето и завършена от негов ученик.

Проектът ще бъде внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство, а за финансиране Община Велико Търново ще кандидатства по целевите програми на МОН.

