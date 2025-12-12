81-годишна блъсна жена на пешеходна пътека и избяга

81- годишна жена е блъснала 63-годишна на пешеходна пътека в Червен бряг, след което е избягала, съобщава ОДВМР Плевен.

Инцидентът е станал на 11 декември около 12:30 часа на кръстовището на улиците „Георги С. Раковски" и „Търговска". Лекият автомобил е бил управляван от възрастна жена, която е изчакала малко, след което е напуснала мястото на произшествието. Пострадалата е отишла в болница, където е диагностицирана с фрактура на раменната кост. Полицията е установила автомобилът "Фолксваген" и водачката – 81-годишна жена. Направен и тест за алкохол, който излязъл отрицателен

Образувано е досъдебно производство.