Камион удари пешеходка в Долна Оряховица, докато дава назад

Дима Максимова

67-годишна пешеходка е пострадала при пътен инцидент. Произшествието е станало вчера около 16,00 ч. в Долна Оряховица, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 43-годишен от Елена при маневра на заден ход е блъснал, движещата се по пътното платно жена. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница с фрактура на раменна кост. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.

