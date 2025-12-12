Искат постоянен арест на варненец, свил около 9000 лв. от такси в Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повдигнаха обвинение на 34-годишен от Варна за кражба на около 9000 лв. от таксиметров автомобил. Посегателството е извършено на 10 декември. В хода на разследването са събрани достатъчно данни срещу 34-годишния варненец.

Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратуата е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще му поиска постоянен арест.

Сигналът за кражбата е подаден от 49-годишен от село Българско Сливово. Той обяснил, че предната вечер около 20.00 ч. във Велико Търново е установил липсата на чантичка, с намиращи се в нея около 9000 лв., в различна валута. Чантата се намирала в багажника на управлявания от него таксиметров автомобил.

Извършителят е задържан. Той известен на полицията и е вече осъждан.