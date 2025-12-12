ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5875 евро билетите за 7 мача от световното, в Ката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21896870 www.24chasa.bg

Искат постоянен арест на варненец, свил около 9000 лв. от такси в Търново

Дима Максимова

[email protected]

1384
34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси Снимка: Pixabay

Повдигнаха обвинение на 34-годишен от Варна за кражба на около 9000 лв. от таксиметров автомобил. Посегателството е извършено на 10 декември. В хода на разследването са събрани достатъчно данни срещу 34-годишния варненец.

Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратуата е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще му поиска постоянен арест.

Сигналът за кражбата е подаден от 49-годишен от село Българско Сливово. Той обяснил, че предната вечер около 20.00 ч. във Велико Търново е установил липсата на чантичка, с намиращи се в нея около 9000 лв., в различна валута. Чантата се намирала в багажника на управлявания от него таксиметров автомобил.

Извършителят е задържан. Той известен на полицията и е вече осъждан.

34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание