Мъж преби съпругата си в Беловец

СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

44-годишен мъж преби 40-годишната си съпруга в кубратското село Беловец, съобщи от полицията.

Той й нанесъл удари с ръце по главата на 11 декември. 

Мъжът е задържан, а по случая се води проверка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

