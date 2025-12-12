Мъж преби съпругата си в Беловец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

44-годишен мъж преби 40-годишната си съпруга в кубратското село Беловец, съобщи от полицията.

Той й нанесъл удари с ръце по главата на 11 декември.

Мъжът е задържан, а по случая се води проверка.