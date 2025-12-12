ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

79-годишен шофьор се блъсна в дърво край село Орляк

79-годишен шофьор се блъсна в крайпътно дърво, на прав участък загубил контрол при управлението на автомобила, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 11 декември, около 07:45 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на село Орляк. На място е установено, че лек автомобил "Хонда", управляван от 79-годишен мъж, на прав участък от пътя губи контрол и се блъска в крайпътно дърво.

Водачът е настанен в болницата в Добрич с мозъчно сътресение, без опасност за живота.

