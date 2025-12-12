Съдия Антон Урумов е новият специален прокурор, който ще проверява Сарафов

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд е новият специален прокурор, който ще разследва главния. Името му беше изтеглено на случаен принцип от общо 11 съдии от окръжно и апелативно ниво, дали съгласие да бъдат ad hoc прокурор в следващите две години.

Името му беше изтеглено в присъствието на зам.-шефката на ВКС Лада Паунова. Въпреки че беше изявил желание да присъства, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не дойде.

Съдия Урумов е дългогодишен магистрат, правораздаваше и в закрития вече Специализиран наказателен съд, преди и след това беше в СГС, където е и в момента.

До избора на нов специален прокурор се стигна, тъй като предишният - Даниела Талева, има още една неприключила преписка по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Нейният мандат от 2 години изтече и от 7 декември тя се върна в СГС. Сега предстои Прокурорската колегия да го назначи за прокурор. Той ще има възможност да завърши своите дела с актове, докато бъде назначен.