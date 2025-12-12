ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха в международното учение „Golden Sword – 25" в Гърция

1004
Българският взвод от учението в Гърция. Снимка: МО

Военнослужещи от Сухопътните войски демонстрираха способности по време на международното учение „Golden Sword – 25", което се проведе от 8 до 11 декември в Гърция. В него участваха военнослужещи от 7 националности - Гърция, България, Испания, Румъния, Италия, Португалия и Албания, съобщиха от военното министерство.

От българска страна в учението бе включен механизиран взвод с командир старши лейтенант Йордан Стойчев от състава на 3-то бригадно командване - Благоевград. Българските военнослужещи бяха в състава на многонационална рота и изпълняваха съвместни задачи с представители на гръцката и албанската армии.

В последния ден на „Golden Sword - 25" се състоя и Ден за демонстриране на способности, по време на който военнослужещите показаха отлична подготовка.

