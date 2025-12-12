ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5875 евро билетите за 7 мача от световното, в Ката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21897619 www.24chasa.bg

Тийнейджъри пребиха 16-годишен в Перник

2460
Младежи пребиха 16-годишен в Перник СНИМКА: Pixabay

Младежи пребиха 16-годишен в Перник, съобщи ОДМВР.

На 11 декември подаден сигнал от Спешен медицински център за приетото момче  с травми от побой. Той твърди, че трима непознати му нанесли побой и избягали с лек автомобил.

След извършен медицински преглед е установена фрактура на лицеви кости без разместване. Пострадалият е освободен за домашно лечение.

 Полицията е задържала трима 18-годишни перничани по случая. Причините за побоя все още не са изяснени.

Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.

Младежи пребиха 16-годишен в Перник СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание