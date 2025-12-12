Тийнейджъри пребиха 16-годишен в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежи пребиха 16-годишен в Перник, съобщи ОДМВР.

На 11 декември подаден сигнал от Спешен медицински център за приетото момче с травми от побой. Той твърди, че трима непознати му нанесли побой и избягали с лек автомобил.

След извършен медицински преглед е установена фрактура на лицеви кости без разместване. Пострадалият е освободен за домашно лечение.

Полицията е задържала трима 18-годишни перничани по случая. Причините за побоя все още не са изяснени.

Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.