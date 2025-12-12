Остава в ареста мъжът, душил жена си с автомобилен колан

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 39-годишен мъж, нанесъл четири телесни повреди на жена и й се заканил с убийство, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че от края на месец септември 2025 г. до 03.12.2025 г. във Велинград и в София при условията на продължавано престъпление, с четири деяния, обвиняемият Б.М. е причинил на жена четири леки телесни повреди в условията на домашно насилие.

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. в София Б.М. е увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил. Той започнал да я души, след което я хванал с ръце в областта на косата и я издърпал силно, стискал я с едната си ръка в областта на врата, докато пострадалата започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост. Обвиняемият се заканил на потърпевшата с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!".

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. Б.М. отправил закана спрямо жената, като й казал: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка".

На неустановена дата през месец октомври 2025 г. в Велинград в лек автомобил марка „Ауди", обвиняемият е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен, в областта на челото на пострадалата и я бутал към вратата на автомобила. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено при условията на домашно насилие.

На 03.12.2025 г. в София, Б.М. е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен в областта на главата на жената. Дърпал я е с ръце и я е извел от автомобила, в който били, и я натиснал с ръце, като я опрял в автомобила, нанесъл й удари с глава в областта на устата, както и удар с юмрук в областта на окото. Обвиняемият я избутал силно с ръце в автомобила, като жената паднала на пасажерската седалка, натиснал я с крак в областта на корема с всичка сила, като не й позволявал да излезе от автомобила и пострадалата отново започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост.

На същата дата в София Б.М. е нанесъл удар с глава в областта на челото на пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. Деянието е извършено при условията на домашно насилие. В същото време Б.М й се заканил с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по членове от НК, които предвиждат наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Б.М. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.