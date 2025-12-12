В тежко състояние са двамата ранени в катастрофата на столичния бул. "Цариградско шосе"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежко е състоянието на двамата, пострадали в катастрофата рано тази сутрин в София на бул. „Цариградско шосе", на слизане от Румънското посолство, съобщиха пред БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Единият от пострадалите е мъж на 43 г. с комоцио и травма на глава, а другият – жена на около 40 г. в тежко състояние, допълниха от ЦСМП. Пострадалите са откарани в „Пирогов".

Инцидентът е станал около 04:50 ч. Според очевидци джип е ударил лека кола и от удара тя е изхвърчала в тревните площи.