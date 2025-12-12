ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е задържана за кражби от магазини във Враца

Белезници Снимка: Pixabay

Полицията във Враца е задържала жена, обвинена в извършване на пет джебчийски кражби в търговската мрежа в града, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Кражбите са извършени в периода от 5 ноември до 8 декември, когато от клиенти на различни магазини в града се отнети суми в размер от 50 лв. до 850 лв.

Извършителката е 35-годишна жена от Криводол. Наложена ѝ е мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 7 ноември от полицията съобщиха, че две момичета от Плевенско са били задържани заради джебчийски кражби във Враца. Кражбите са от дамски чанти, а потърпевшите са се намирали в търговски обекти или обществения транспорт.

 

