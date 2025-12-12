Жена е ранена в катастрофата на Петрохан, единият шофьор с положителен тест за наркотици

Жена е пострадала в катастрофата на прохода Петрохан, която стана в четвъртък. Сигнал за него е подаден около 16.45 часа.

Обадилият се заявил, че лек автомобил „Мицубиши", управляван от 45-годишен водач от Пловдив се движел в посока София. При излизане от десен завой и поради движение с несъобразена с мократа пътна настилка скорост, шофьорът навлязъл в лентата за насрещно движение и блъснал странично идващия отсреща „Мерцедес". Зад волана на втората кола седял 55-годишен от Видин.

Вследствие на катастрофата е пострадала 77-годишна пътничка от „Мицубиши"-то, която е жителка на Пловдив. Жената е настанена със средна телесна повреда в МБАЛ-Монтана за лечение с 2 счупени ребра и комоцио, като няма опасност за живота ѝ. Водачите са тествани за алкохол и наркотици, като пробата при шофьора на пловдивската кола за упойващи вещества е излязла положителна за употреба на канабис.

Водачът не се съгласил с показанията на уреда и е дал кръвна проба за изследване. Лицето е задържано за срок до 24 часа в районното управление на Берковица.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343, ал.3 от НК. Работата по случая продължава.