Шофьор на "Чистота" блъсна арка от коледната украса на Главната на Пловдив (Снимки)

Към момента пространството не е обезопасено и пловдивчани минават необезпокоявани отдолу
Шофьор на общинското предприятие "Чистота" по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, в резултат на което е компрометирана първата арка от конструкцията, съобщиха от градската управа.
Инцидентът е станал тази сутрин. Арката ще бъде обезопасена и ще бъде демонтирана днес. На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса, за да може в най-кратки срокове светлините да носят отново коледно настроение на минувачите по Главната.
Проверка на "24 часа" показа, че към момента пространството около арката не е заградено и пловдивчани вървят необезпокоявани под нея.
Шофьорът е дал показания в Четвърто районно управление и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.