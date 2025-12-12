Шофьор на "Чистота" блъсна арка от коледната украса на Главната на Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към момента пространството не е обезопасено и пловдивчани минават необезпокоявани отдолу

Шофьор на общинското предприятие "Чистота" по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, в резултат на което е компрометирана първата арка от конструкцията, съобщиха от градската управа.

Инцидентът е станал тази сутрин. Арката ще бъде обезопасена и ще бъде демонтирана днес. На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса, за да може в най-кратки срокове светлините да носят отново коледно настроение на минувачите по Главната.

Проверка на "24 часа" показа, че към момента пространството около арката не е заградено и пловдивчани вървят необезпокоявани под нея.

Шофьорът е дал показания в Четвърто районно управление и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Повреденото съоръжение. Снимка: Мая Вакрилова