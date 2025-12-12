ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на "Чистота" блъсна арка от коледната украса на Главната на Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1636
Блъснатата арка и автомобилът, който я е ударил. Снимка: Мая Вакрилова

Към момента пространството не е обезопасено и пловдивчани минават необезпокоявани отдолу

Шофьор на общинското предприятие "Чистота" по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, в резултат на което е компрометирана първата арка от конструкцията, съобщиха от градската управа. 

Инцидентът е станал тази сутрин. Арката ще бъде обезопасена и ще бъде демонтирана днес. На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса, за да може в най-кратки срокове светлините да носят отново коледно настроение на минувачите по Главната. 

Проверка на "24 часа" показа, че към момента пространството около арката не е заградено и пловдивчани вървят необезпокоявани под нея. 

Шофьорът е дал показания в Четвърто районно управление и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Повреденото съоръжение. Снимка: Мая Вакрилова

Бусът на "Чистота" все още е на мястото. Снимка: Мая Вакрилова

