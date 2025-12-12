Арестуваха наркодилър, в землянка в полето били открити дози канабис

Наркодилър е арестуван в Гоце Делчев. В четвъртък, непосредствено след осъществяване на сделка с наркотични вещества, от криминалисти при РУ-Гоце Делчев е задържан 38-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, който разпространил на двама мъже съответно около 1,3 и около 1,4 грама марихуана. В хода на работата по случая, от полицейските служители е установен обособен тайник в полето на местността „Текето", землище на гр. Гоце Делчев, където са открити около 12 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 15,3 грама марихуана.

За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.