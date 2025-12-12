ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почетоха паметта на 10 военнослужещи, загинали в придошлата река Върбица преди 35 години

Ненко Станев

Венци и цветя бяха поднесени пред паметника, издигнат на мястото, където през 1990 година загинаха 10 военослужещи. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Паметта на 10 военнослужещи, загинали във водите на придошлата река Върбица преди 35 години беше почетена край Момчилград. Венци и цветя пред паметника, издигнат на мястото на трагедията поставиха близки, приятели и колеги на загиналите, представители на община Момчилград, на Военно окръжие - Кърджали и момчилградчани.

На 12 декември 1990 година придошлата река залива част от колона с военни машини. Благодарение на навременната реакция на местни жители, част от войниците успяват да бъдат извадени с въжета от водата. В реката загиват 10 млади мъже - лейтенант Илиян Попски, лейтенант Русин Самуилов, сержант Ангел Илков, ефрейтор Велин Хаджиев, ефрейтор Желязко Христов, ефрейтор Иван Янков, редник Красимир Канев, редник Николай Сандев, редник Петко Петков и редник Стефан Стефанов.

"Трагедията от 1990 година остава болезнен спомен за Момчилград и за Българската армия. Днес отдаваме почит на мъжете, които загубиха живота си в изпълнение на войнския си дълг. Паметта им ще остане жива", заяви по време на церемонията кметът на Момчилград Илкнур Кязим.

