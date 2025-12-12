ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 28-годишен в Любен Каравелово, отказал 2 теста за наркотици

28 – годишен е задържан във варненското село Любен Каравелово СНИМКА : Архив

 28 – годишен  е задържан във варненското село Любен Каравелово, съобщиха от полицията.

Той бил спрян за проверка вечерта на 11 декември, докато управлявал лек автомобил. Водачът, който е известен на МВР отказал да бъде тестван за употреба на наркотици. Справка в системата на ведомството показала, че мъжът има влязло в сила наказателно постановление, от споменатото полицейско управление, за същото деяние.

Последвала инспекция показала, че и поставените регистрационни табели на колата, са предназначени за друго МПС.

По случая е образувано бързо производство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

