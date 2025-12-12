Районната прокуратура в Ловеч работи по сигнали за жестокост към куче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч се извършва проверка по преписка, образувана по сигнал на Д. Д. в четвъртък. Това става във връзка с публикации в социалните мрежи за проявена жестокост към куче. В рамките на същия ден в прокуратурата са последвали множество други сигнали за същия случай, получени на електронна поща.

На същата дата е възложена проверка по преписката от дежурен прокурор в Териториално отделение - Троян.

Разпоредено е събиране на данни за извършено престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК

Установено, че случаят, който получи силен отзвук в социалните мрежи, е от месец август 2025 г. в град Троян.

За мъжа, който брутално е измъчвал четириногото, са събрани данни и е установен. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР.