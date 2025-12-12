Бивши ученици направиха кабинет, посветен на най-дългогодишния директор в Бургас

Литературен кабинет, посветен на най-дългогодишния директор в Бургас - Веселин Пъйнев, бе създаден в ръководената от него професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия.

Той е със съвременна визия, но съхранил духа на миналото чрез хартиени книги, снимки от историята на училището и стихосбирките на своя най-дългогодишен директор.

Такъв кабинет няма другаде – не защото е модерен и съвременен, а защото носи паметта и духа на човека, на чието име е посветен, коментират от бургаската гимназия. От там припомнят, че обичаният им директор, посветил повече от 30 години на гимназията, си отиде в навечерието на първия учебен ден през 2023 г.

Веселин Пъйнев беше поетична душа – учител и ръководител. Ние го помним, днешните ученици – не. И точно затова искаме чрез този кабинет да съхраним паметта за него и тя да достига до всички след нас. Благодарим на Община Бургас, че ни подкрепи и ни даде възможност не само да пазим училищната собственост, но и да я надграждаме и облагородяваме," каза при откриването настоящият директор инж. Даниела Симеонова.

Идеята за кабинета се ражда преди година, когато Минка Кюркчиева - бивш ученик и бивш заместник-директор, предлага инициативата и за кратко време обединява цялата училищна общност около желанието паметта за Веселин Пъйнев да бъде увековечена точно в юбилейната за училището 2025 г., когато то навършва 65 години.

„Първоначално си представяхме кабинета като подарък от бившите ученици към настоящите и бъдещите. Но когато споделих тази идея, тя стана обща – и за бивши служители, и за настоящи учители, и за приятели на училището, които не са учили тук, но познаваха г-н Пъйнев. Той беше много повече от директор – той бе учител, филолог, общественик и вдъхновител на поколения ученици. С поетичната си душа, човечност и мъдрост, той остави трайна следа в историята на училището и в сърцата на всички, които са имали щастието да го познават", разказа Минка Кюркчиева. Тя благодари специално на инж. Жаклина Лазова, също бивш възпитаник и настоящ преподавател, която създава цялостната визия и изпълнение на новото пространство.

Над 110 дарители, доброволци и приятели на гимназията участват със средства, личен труд и сърце, за да превърнат идеята в реалност. На откриването присъстват десетки бивши възпитаници, учители и настоящи строители – хора, чиито пътища са се пресекли с този на Веселин Пъйнев и които и днес пазят спомена за неговата доброта и човечност. Голяма част от тях вече са имена в строителния бранш не само в Бургас, но и в страната и чужбина.

„Връхлетяха ме много чувства, прекланям се пред организаторите, които с неумолима воля превърнаха този проект в реалност. Обичайте гимназията така, както я обичаше Веселин, и пазете паметта за него," сподели съпругата на дългогодишния директор Маргарита Пъйнева.