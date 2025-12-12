ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Климатичното бъдеще на София е наш ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21898942 www.24chasa.bg

Полицията разследва смъртта на две ловни кучета във Видин

2424
СНИМКА: Архив

Полицията разследва смъртта на две ловни кучета, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

В четвъртък, в 14:20 часа видинчанин е подал сигнал на тел. 112 за две умъртвени ловни кучета, отглеждани от него в дворно място на автосервиз в града. По данни на полицията към 13:30 часа мъжът е открил безжизнените четириноги и е споделил съмнение за отравяне пред разследващите. Оперативна група е извършила оглед в присъствието на служители от Областната дирекция по безопасност на храните, а  животните са транспортирани за ветеринарна аутопсия. Образувано е досъдебно производство. 

Последният случай на разследване на убийство на животно във Видинско е от 3 декември, когато жителка на с. Септемврийци е подала сигнал за умъртвени телета на ливада в местността Бързарци край село Арчар.

 

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото