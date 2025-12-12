Мъж отива на съд за побой над жена в Русе

Районната прокуратура в Русе внесе обвинителен акт срещу 41-годишен мъж за извършено домашно насилие – побой на майката на малолетното си дете, с която живее в едно домакинство. Това съобщиха от прокуратурата.

От институцията посочват, че 41-годишният Н.Р. и пострадалата жена имали малолетна дъщеря. От август 2024 г. двамата били разделени. Въпреки това Н.Р., заедно с новата си приятелка, живеели в дома на пострадалата.

Здравословното състояние на детето се влошило през септември 2024 г. и лекарите препоръчали да постъпи в болница за лечение. Обвиняемият упреквал майката, че не се грижи добре за него и болестта му се дължи на това. Възникнал скандал, по време на който той ѝ нанесъл множество удари с ръце по главата и тялото. Побоят бил прекратен от майката на пострадалата, която отишла да я вземе и да я откара в болницата с детето. Жената получила лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето.

Очаква се делото да бъде насрочено за разглеждане в Русенския районен съд. Ако мъжът бъде признат за виновен, той може да получи до три години затвор, пише БТА.

Сигналите за домашно насилие в област Русе през 2024 г. са повече от 1400, а за първите шест месеца на тази година са над 600.