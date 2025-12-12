ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Климатичното бъдеще на София е наш ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21899301 www.24chasa.bg

Мъж отива на съд за побой над жена в Русе

1664
Юмрук СНИМКА: Архив

Районната прокуратура в Русе внесе обвинителен акт срещу 41-годишен мъж за извършено домашно насилие – побой на майката на малолетното си дете, с която живее в едно домакинство. Това съобщиха от прокуратурата. 

От институцията посочват, че 41-годишният Н.Р. и пострадалата жена имали малолетна дъщеря. От август 2024 г. двамата били разделени. Въпреки това Н.Р., заедно с новата си приятелка, живеели в дома на пострадалата.

Здравословното състояние на детето се влошило през септември 2024 г. и лекарите препоръчали да постъпи в болница за лечение. Обвиняемият упреквал майката, че не се грижи добре за него и болестта му се дължи на това. Възникнал скандал, по време на който той ѝ нанесъл множество удари с ръце по главата и тялото. Побоят бил прекратен от майката на пострадалата, която отишла да я вземе и да я откара в болницата с детето. Жената получила лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето.

Очаква се делото да бъде насрочено за разглеждане в Русенския районен съд. Ако мъжът бъде признат за виновен, той може да получи до три години затвор, пише БТА. 

Сигналите за домашно насилие в област Русе през 2024 г. са повече от 1400, а за първите шест месеца на тази година са над 600.

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото