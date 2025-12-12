55 автомобила в Русе трябва да бъдат премахнати от собствениците им

Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с изпълнение на Заповед №РД-2188/15.07.2024 г. на кмета на община Русе, с комисия от 11.12.2025 г. бяха издадени и залепени 55 предписания на моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба, съобщават от общинския пресцентър. В съобщението може да се види и пълният сипсък на колите, които трябва да бъдат премахнати.