Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с изпълнение на Заповед №РД-2188/15.07.2024 г. на кмета на община Русе, с комисия от 11.12.2025 г. бяха издадени и залепени 55 предписания на моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба, съобщават от общинския пресцентър. В съобщението може да се види и пълният сипсък на колите, които трябва да бъдат премахнати.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21899463 www.24chasa.bg
55 автомобила в Русе трябва да бъдат премахнати от собствениците им
1892
