Радев вика ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации в понеделник

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков" 2, съобщиха от пресцентъра на президентството. 

От 10 часа президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а от 11.30 часа – с представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

Съобщението от президентството дойде ден, след като Росен Желязков подаде оставка и няколко часа, след като депутатите я гласуваха с пълно единодушие в зала.

След консултациите следва процедурата по връчването на мандатите.

Очаква се ГЕРБ да откаже тутакси, ПП-ДБ обявиха, че няма да "участват в каквото и да е преконфигуриране". Не е ясна позицията на "Възраждане", които могат и да пробват да съставят кабинет в рамките на този парламент.

Самото съставяне на служебно правителство също може да се забави, защото Румен Радев е в правомощията да откаже да назначи министри, както направи с кандидата за МВР Калин Стоянов на избраната за служебен премиер Горица Кожарева през 2024 г. Тогава тя отказа да смени вътрешния министър и се оттегли като премиер.

Депутатите ще работят през целия период до насрочването на предсрочни избори, чиято най-ранна възможна дата е 1 март.

 

