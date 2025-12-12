Мъжкият хор към читалище „Разум 1883" с юбилеен концерт

На 11 декември празнично украсената зала на читалището посрещна многобройната публика, събрала се да отпразнува заедно с Мъжкия хор неговия впечатляващ 25-годишен юбилей. Под диригентството на Снежина Георгиева, която е диригент на хора от неговото създаване, прозвуча тържествен музикален репертоар, включващ обработки на български фолклор, православни песнопения, европейска класика и дори рок интерпретации.

Концертът бе своеобразна ретроспекция на творческия път на състава. Публиката с интерес слушаше за историята на хора - от неговото зараждане през есента на 1999 г. в приятелска неформална среда на певците от мъжкия състав на Младежки смесен хор „Монтана", през обособяването му като самостоятелен състав към НЧ „Разум 1883" през есента на 2001 г., до първата му официална изява на Коледното матине в Художествена галерия „Кирил Петров". Истории за имената, през които хорът е преминал, за лицата, оставили следа в неговото развитие, и за многото сцени, на които е пял - всичко това бе представено пред гостите в изпълнената зала на читалището.

За да бъде вечерта още по-специална, на сцената се присъединиха и бивши хористи. Това бяха зам. кмета на Община Монтана - г-н Диман Георгиев и бившият общински съветник Милен Максимов - гласове, които дълги години са били част от музикалното семейство на състава. На сцената бе и верният приятел на хора – Петър Петров (Пипо).

Тържествената програма бе обогатена и от изявите на гост-изпълнителите. Впечатляващо бе представянето на Зорница Денкова - възпитаничка на Националното музикално училище „Любомир Пипков" - София, която изпълни прецизни произведения на рояла. За фолклорното произведение „Заспало е челебийче" на Асен Карастоянов, на сцената излезе Зорница Викторова – възпитаничка на Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата".

Репертоарът на Мъжкия хор включва над 100 произведения, а за юбилейния концерт бяха подбрани едни от най-въздействащите. Публиката се наслади на произведения с фолклорна основа, на православни песнопения, европейска класика, както и на хорови пиеси от различни краища на света. Освен на български, хористите пяха на английски, френски, маорски и нигерийски, което бе истинска изненада и впечатли гостите. Светослав Боцев очарова публиката с канцонета "Влюбеният войник".

В края на празничната вечер диригентът Снежина Георгиева излезе пред развълнуваната публика, за да изкаже своята благодарност към хористите, гостите и всички, които подкрепят състава през годините.

Като знак на уважение Мъжкият хор получи кошница с цветя от кмета на Община Монтана г-н Златко Живков, както и кошница с цветя и поздравителен адрес от Камерна формация „Те Деум Адорамус" – София. Поздравителен адрес изпрати и Хор „Тракийска лира" към Певческо дружество „Лира" – Пазарджик, с диригент Соня Сиракова. Цветя поднесоха и от Дамски фен клуб „Безумие" на Мъжкия хор, както и от Обединената школа по изкуствата „Добри Христов" с отговорник Пенка Цветкова. На г-жа Снежина Георгиева, Зорница Денкова и Зорница Викторова бяха поднесени букети с цветя от Настоятелството на Народно читалище „Разум 1883".