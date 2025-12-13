Правят три паркинга по улицата до детската болница в Бургас (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три паркинга ще облекчат паркирането по ул. „Св. Пантелеймон Лечител", в отсечката от бул. „Стефан Стамболов" до Детската болница. Това съобщиха от общината.

Общо 88 паркоместа ще бъдат обособени пред новото здравно заведение и пред спортна зала „Бойчо Брънзов".

След като ремонтът на улицата в тази ѝ част приключи, ще се обособи паркинг и встрани от спортната зала. Там и сега се паркира, но теренът не е регулиран, допълват от общината. СНИМКА: Община Бургас

Пълната реконструкция на ул. „Свети Пантелеймон Лечител" продължава. Там вече са подменени всички комуникации и ВиК мрежата.

По европейски проект по нея се изгражда и зелен коридор с велоалея, който започва от бул. „Стефан Стамболов", минава покрай ОУ „Георги Бенковски" и се съединява с велоалеята на бул. „Димитър Димов".

Уличната регулация по „Св. Пантелеймон Лечител" ще се запази такава, каквато е била винаги. Самата улица е такъв клас, че по нея не трябва да има крайулично паркиране. Именно за това се обособяват и новите паркинги.