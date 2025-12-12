14 нови майстори и калфи получиха своите свидетелства на еснафския празник в Пловдив

Сдобиха се с червени пояси от доайена Кирил Коликов, който е ножар

Седем нови майстори и още толкова калфи получиха своите свидетелства от Регионалната занаятчийска камара в Пловдив. Ритуалът по въвеждането в майсторство беше пресъздаден според традиция, утвърдена още през периода на Възраждането. Събитието се състоя в двора на Етнографския музей, който преди години възстанови отбелязването на еснафския празник в деня на Св. Спиридон – небесния закрилник на занаятчиите.

„Сакралността, тържествеността и религиозните елементи са основна част от ритуала, а целта на музея е неговото пресъздаване в максимално автентичен вид", коментира директорът на музея доц. д-р Ангел Янков.

По традиция празникът започна с шествие по улиците на Стария град, което достигна до съборната църква „Света Богородица", където бяха отслужени литургия и молебен за здравето и просперитета на занаятчиите. Както повелява обичаят, еснафите донесоха в храма коливо (варено жито в голяма тепсия, украсено и нашарено), петохлебие (пет хляба или голяма погача) с характерна религиозна украса, разноцветни бонбони и вино. Основен елемент от шествието бе процесията с иконата на Св. Спиридон – покровител на медникари, златари, часовникари, грънчари, обущари, чехлари и др.

След молебена занаятчиите се хванаха на празнично хоро, а под звуците на тъпани и гайди процесията пое обратно към къщата на Аргир Куюмджиоглу. Начело застанаха млади майстори, носещи занаятчийското знаме. Иконата на светеца покровител отново бе в ръцете на известния терзия Иван Тонев – Гърбача. Пръв в шествието обаче беше устабашията – най-старият и уважаван майстор, който държеше в ръце зелена тояга с червена ябълка на върха – символ на плодородие, берекет и обновяване. До него вървяха останалите майстори, а след тях – калфите, или кандидат-майсторите.

Неизменна част от възстановката е речта на устабашията. Тази година образът бе пресъздаден от обичания актьор Стоян Алексиев. "Всеки занаятчия е длъжен да работи здраво и хубаво и при това – на сметка. Към калфите и чираците бъдете внимателни и строги, защото се знае: "Добър човек ще стане и ще изучи занаята добре само онзи, който яде чуждия корав хляб и учи занаята при чужди люде!", каза той.

На финала на церемонията доайенът на майсторите в региона – ножарят Кирил Коликов – завърза през рамо на новите майстори традиционните червени майсторски пояси.



