БСП настоява бюджет 2026 да бъде приет

Тези, които отказват да участват в дебати по приемането на бюджет 2026, извършват посегателство на повече от 1,5 млн. българи, категорични са от партията



За нас е много важно бюджетът да бъде приет. Оставката на правителството буди много сериозна тревога какво ще бъде отношението на инвеститорите, каква ще бъде социалната среда и цялостната атмосфера. С цялата тази тревога, нашето мнение, е че бюджетът трябва да бъде приет, защото иначе потърпевшите групи ще бъдат много. Говорим за 1,5 млн. българи.

Това заявиха от БСП-Обединена левица. Партията провела среща на коалиционния си съвет, на която била обсъдена оставката на кабинета "Желязков". По-рано днес парламентът единодушно прие депозираната вчера оставка на правителството.

"Минималната и средната работна заплата, майчинството, са нещата, за които БСП води тежки битки през последните месеци. Не искаме да допуснем отстъпление. Това не е успех просто на БСП, това е успех за най-засегнатите социални групи", заяви Румен Петков.

"Тези, които отказват да участват в дебати по приемането на бюджет 2026, извършват посегателство на повече от 1,5 млн. българи. Ще направим възможното да се стигне до добро решение за България. За нас гражданския мир, институционализмът и държавността са основната цел. За нас властта не е самоцел", допълни Петков.

"БСП-Обединена левица стана част от съвместното управление заради необходимостта от стабилност. Подадохме оставка заради исканията на хората. Винаги сме поставяли гражданския мир пред партийните интереси. Това съвместно управление беше оправдан опит за запазване на националния ни опит и ценности", коментира лидерът на левицата и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров.

"За по-малко от година успяхме да се преборим за запазване на швейцарското правило за пенсиите, за минималната работна заплата, обявихме война на къщите на ужасите, функциониращи като домове за възрастни хора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, предприехме редица мерки за овладяване на водната криза в страната. Спряхме продажбата на оборудването на АЕЦ "Белене" на Украйна", изброи той успехите на управлението.

"Никога не сме спирали да чуваме и протестите, и този път ги чухме. Последните седмици бяха преломни, управляващото мнозинство показа, че може да чува гласа на гражданите и да реагира реактивно. Между партийното и националното избрахме националното", категоричен бе соцлидерът.

"Важно за нас е да се следва ритъмът на времето. На дневен ред е съществен въпрос: можем ли всички да признаем, че хората на улицата са скептични към целия политически елит. Можем ли да се откажем от политиката на ниво социални медии, да се държим като инфлуенсъри", запита Зафиров.

И отчете важността да се запази стабилността в държавата.

"Направихме първата крачка към овладяването на политическата криза, но следващите крачки зависят от всички политически сили. Последователно ще защитаваме приемането на социално ориентиран бюджет. България има нужда от стабилна, разумна среда, която да гарантира както промяна, така и стабилност и сигурност", категоричен бе лидерът на БСП.

БСП е категорично против България да даде гаранция от 1,2 млрд. евро за Украйна, каза още вицепремиерът в оставка. Освен това той благодари на всички депутати и министри от партията, които допринесли за добрата работа на управлението.