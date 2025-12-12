Задържаха и обвиниха мъж на 21 години, извършил грабеж в Казанлък

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем и задържа Ю.Ю., на 21 г., за това, че на 09.12.2025 г., в Казанлък, в условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи – един мобилен телефон без сим карта, от 19-годишен младеж, с намерение противозаконно да го присвои, като е употребил за това сила, съобщават от държавното обвинение.

На 9 декември 2025 г. около 22 ч. в Казанлък 19-годишният младеж е вървял по улицата, когато към него се приближил Ю.Ю. и му нанесъл удари в областта на лицето. Той го съборил на земята и от джоба на якето му отнел мобилния телефон,

Обвиняемият Ю.Ю. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването.