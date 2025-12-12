За втори път полицейски шефове задържани заради Росен Стъкларя. И той е в ареста

Чадър над наркодилъри са опъвали задържаните полицаи от 5-о РУ, сред които и шефът им Пламен Максимов. Те са покровителствали пласьори на Росен Кръстев-Стъкларя. Самият той също е задържан.

Истинското име на Стъкларя е Росен Кръстев. Сочен е за шеф на дилърите в кварталите "Люлин", "Западен парк", "Надежда" и "Филиповци". Преди 5 години отново заради Стъкларя в ареста попаднаха шефа на отдел "Наркотици" в ГДБОП Цветан Панков и началника на сектор там Кирил Ванков. Панков е задържан от "Вътрешна сигурност" в МВР с 5000 белязани лева, които му носил наркобосът Росен Стъкларя на тайна среща под мост в кв. "Захарна фабрика". Според обвинението парите били половината от сумата, която Кръстев трябвало да предаде на Панков, за да разследва негов конкурент на наркопазара. Двамата полицейски шефове бяха обвинени, че са вземали пари от наркодилъри, а Стъкларя остана свидетел. В последствие съдът ги оправда.

Възходът на Росен Стъкларя започнва след изчезването на Христофорос Аманатидис-Таки. Той избяга от България през 2008 г. Само година по -късно - на 28 януари 2009 г., Стъкларя беше брутално пребит с бухалки от маскирани нападатели. Инцидентът станал до 97-о училище в жк. "Люлин". Той беше приет в "Пирогов" със сътресение на мозъка и огромна рана на главата.

Максимов е шеф на 5-о РУ от 2022 г. Назначи го Иван Демерджиев по предложение на Калоян Милтенов, който тогава бе директор на СДВР. Преди да оглави районното, Максимов е бил началник на секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.