Върнаха в музея в Разград открадната преди близо 30 г. оброчна плочка "Тракийски конник"

След проведена успешна координация и съвместни действия на служители от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" и полицейските служби на Кралство Испания в страната ни бе върнат ценен археологически обект – оброчна плочка „Тракийски конник". Артефактът е бил откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей – Разград.

През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване е идентифициран на територията на Испания, след като е бил предлаган на онлайн търг.. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратява продажбата му. Незабавно е осъществена координация между МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, като са проведени и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи, през януари 2025 г. артефактът е бил доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател. На 18 юни оброчната плочка „Тракийски конник" беше официално предадена на посланика на Република България в Мадрид.

Днес на официална церемония в Министерството на културата античният предмет бе преден на директора на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова.

Връщането на подобни артефакти е свидетелство за високото ниво на сътрудничество с партньорските институции и международни организации, които споделят убеждението ни, че културните ценности представляват общопризната историческа памет и следва да бъдат съхранявани там, където са техните корени. С тези думи директорът на Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" м МВР старши комисар Дамян Лечев благодари на участвалите в успешната реализация. От името на ръководството и от свое име той изрази признателност към колегите от Испания и България за професионализма, методичните работа и настойчивост, довели до успешното приключване на този процес и, не на последно място, на преподавателката по история на изкуството към Университета Grenoble Alpes Джамила Фелаг-Шебра, която е сигнализирала на испанските полицейски власти за артефакта. Тя също бе част събитието чрез видео връзка и получи благодарствена грамота и покана да посети страната ни.

Домакин бе зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, а официални гости посланиците на Република Франция Н. Пр.г-жа Мари Дюмулен и на Кралство Испания Н. Пр. г-н Мигел Алонсо Берио.