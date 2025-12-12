Председателят на ВКС се срещна с посланиците на Германия и Франция

Председателят на Върховния касационен съд и посланиците на Федерална република Германия и Франция обсъдиха актуални въпроси на съдебната система в България

На 12 декември 2025 г. в Съдебната палата бе проведена среща между председателя на Върховния касационен съд (ВКС) г-жа Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене Планк, и на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен. В разговора взеха участие също заместник-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия г-жа Мими Фурнаджиева и заместник-посланикът на Федерална република Германия д-р Фредерик Ханке.

Сред обсъжданите теми бяха предизвикателствата пред гарантирането на върховенство на правото, отстояването на независимостта на съдиите, продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес, проблемът с изтеклите отдавна мандати на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на инспекторите в Инспектората към ВСС, функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник.

В хода на разговора беше поставен акцент върху ролята на независимия съд и на позициите на съдиите при реализацията на съдебната реформа.