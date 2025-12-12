Меглена Плугчиева: Мащабите на протестите изненадаха всички политици

Мащабите на протестите изненадаха всички политици, социолози и анализатори. Капката, която преля беше именно бюджетът, не толкова параметрите му, колкото умението на управляващите да ги комуникират със социалните партньори и бизнеса.

Това каза Меглена Плугчиева, дипломат и бивш вицепремиер в интервю за БНР.

Тя сподели, че е слушала дебатите в НС днес и много малко разумни гласове се чули с отговорно отношение към страната и обществото: "Лесно е да се каже процедурата предвижда да имаме удължен бюджет. Но ние влизаме с друга валута в 2026 г. и сътресенията може да са големи. Предполагам че синдикатите и бизнесът ще реагират."

Тя коментира, че дебатът за бюджета течеше и септември, и октомври и "правителството вместо да се вслушат в конкретните предложения, високомерието, арогантността, които показаха управляващите, това предизвика реакцията на обществото и трупаното недоволство от много други въпроси се изля на площадите".

Плугчиева коментира, че е безотговорно изказването "оправяйте се, не е наша отговорност":

"Това е недопустимо. Ако ПП смятат, че могат да си присвоят политически успех, е грешка. Отговорността е на всички и ако те са чули гласа на обществото, сега трябва в действие да покажат отговорност и държавническо, надпартийно мислене. А не всеки да спасява собствената си партия и да мисли за повече гласове на изборите."

И предупреди, че в такива нестабилни времена и без ясно правителство, има недобронамерени, които ще злоупотребят, а това е опасно, защото обществото ще плаща цената.

"Ако не се гласува бюджетът и няма усещане за политическа стабилност и се продължи дълго с този бюджет от 2025 година, това създава несигурност. И ще има рефлексия върху социални политики и икономика, и бизнесът който не може да работи в тази несигурна страна, ще бъдат засегнати работещи и уязвими групи. И това може да доведе до социално недоволство", смята Плугчиява.