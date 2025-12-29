БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”
СЪОБЩАВА
МЕЖДИННИЯТ ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН
е публикуван за консултация на 29.12.2025 г. на интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите на основание чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите
Срокът на консултацията е до: 29.06.2026 г.
Становища и предложения в срока за консултация могат да бъдат изпращани на адрес:
- Басейнова дирекция „Черноморски район“
- гр. Варна, 9000, ул. „Александър Дякович“ № 33 или на ел. поща: [email protected]