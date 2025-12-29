"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩАВА

МЕЖДИННИЯТ ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН

е публикуван за консултация на 29.12.2025 г. на интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите на основание чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите

Срокът на консултацията е до: 29.06.2026 г.

Становища и предложения в срока за консултация могат да бъдат изпращани на адрес: