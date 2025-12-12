Над 100 пловдивчани блокираха Околовръстното и поискаха: Махнете мантинелите! (Снимки)

Протестиращите два пъти освиркаха името на Диана Русинова, която скоро обследва пътя

Оцелялото от катастрофата дете се събудило и попитало: "Къде е семейството ми", каза един от организаторите на протеста

Повече от 100 пловдивчани излязоха малко преди 16,30 ч. на Околовръстното шосе и спряха движението, за да поискат спешното премахване на мантинелите и разширяването на пътя. Мълчаливо и под звуците на музика, те вдигнаха плакати и знамена и поискаха институциите да обърнат внимание на проблема, който по думите им през годините е взел много жертви. Протестиращите поискаха спешното премахване на мантинелите и разширяване на пътя Снимка: Никола Михайлов

Последната голяма катастрофа на Околовръстното стана в края на ноември. Тогава загинаха майка, баща и 14-годишната им дъщеря, а по-малкото им дете беше тежко ранено. Като реакция на последния инцидент близо 9000 души се включиха в подписка, която вчера беше предадена на областната управителка проф. Христина Янчева. Протестиращите вдигнаха плакати и знамена и поискаха институциите да обърнат внимание на проблема Снимка: Никола Михайлов

"Долу АПИ! Завинаги да ги няма! Махнете мантинелите, махнете мантинелите", викнаха протестиращите. Те са категорични, че ако исканията им не бъдат чути, ще излязат отново на улицата. "Започваме ефективни стачни действия. Днес затваряме символично пътя, най-вероятно ще има протести пред АПИ, община Пловдив и община "Родопи". Аз съм човек от бизнеса, в рамките на 6 месеца може да има готов проект за разширение. Срам и позор е 12 г. да няма", обяви един от организаторите на протеста - Асен Костов от сдружение "Спаси Пловдив". Пред "24 часа" той коментира, че е поискал от АПИ акт 16 на Околовръстното, но документи не му били представени. Затова и се съмнявал, че няма такива. На протеста имаше хора, развяващи знамето на България. Снимка: Никола Михайлов

По думите на Костов по закон платната на път като Околовръстното на Пловдив трябва да да широки 3,5 м и да имат един метър банкет. "Лично съм ги измерил, тук са по-малко", категоричен беше той.

Кметицата на Марково Десислава Терзиева с останалите протестиращи Снимка: Никола Михайлов

Протестът е организиран от 4 сдружения, подкрепен беше и от "Ангели на пътя". Присъстваха и депутати, които обаче не бяха пуснати да говорят, тъй като протестът не е политически.

Протестиращите два пъти освиркаха името на Диана Русинова, която по думите на Асен Костов се обявила "За" мантинелите на Околовръстното. Преди дни тя беше в Пловдив, за да обследва пътя заедно с експерти по пътна безопасност от Европейския център за транспортни политики. Дори тогава била обещала да дойде пред пловдивчани. "Премахнете незабавно мантинелите" пишеше на някои от лозунгите на протеста. Снимка: Никола Михайлов

Преди това всички запазиха минута мълчание и светнаха с фенерчетата на телефоните си в памет на загиналото в края на ноември семейство. Подготвен беше и венец, а на място върви друга подписка за разширяване на пътя.

"Коматевци вече сме в капан. Нито можем да се придвижим до центъра по "Коматевско шосе", нито да се приберем по Околовръстното", каза Звезделина Кирякова от сдружение "Коматевци за Коматево". Атанас Костов от "Пловдив на гражданите" пък заяви, че когато оцелялото от катастрофата дете се събудило, попитало: "Къде е семейството ми". "Може би трябва да зададем този въпрос на АПИ", коментира той. Полицията следеше за реда на протеста до Околовръстното на Пловдив Снимка: Никола Михайлов

На място бяха и кметиците на близките до Пловдив села Марково и Първенец. "През 2021 г., когато мантинелите вече бяха факт, от сдружението "Моето село Марково" направихме първата подписка против тях. Поводът тогава беше отново трагичен, катастрофа с 3 жертви. 4 г по-късно се наложи да правим нова подписка", каза Десислава Терзиева. По думите ѝ според новата нормативна уредба мантинелите трябва да са на 4 м от пътя. "Човешкият живот е безценен" пишеше на някои от лозунгите на протеста Снимка: Мая Вакрилова

Колежката ѝ Ренета Плевнелиева пък предупреди, че пътят за Първенец може да се превърне в същия "улей на смъртта", ако се поставят мантинели.