Задържаха мъж с алкохол в кръвта, причинил телесна повреда на жена при ПТП на "Цариградско шосе"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, шофирал след употреба на алкохол и причинил телесна повреда на жена при ПТП на бул. „Цариградско шосе"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и причинил телесна повреда на жена при ПТП на бул. „Цариградско шосе".

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.12.2025 г. около 03,41 часа обвиняемият В.Д. шофирал лек автомобил, марка „БМВ", по бул." Цариградско шосе", когато нарушил правилата за движение по пътищата. Той е изгубил контрол над колата и причинил ПТП с движещия се пред него лек автомобил, марка „Тойота". Вследствие на катастрофата по непредпазливост е нанесена средна телесна повреда на жена, изразяваща се в травма на главата и счупване на ребра. В.Д. е извършил деянието в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 на хиляда, установено с Алкотест „Дрегер".

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.343, ал.3, б."а", пр.2, вр.ал.1, б."б", пр.2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор В.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка задържане под стража.