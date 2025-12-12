Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават строителните дейности по благоустрояване на пространството между блокове „Голям Богдан", „Малък Богдан" и „Верила" в кв. „Родина" 1 – започна изграждане на допълнителни зони за паркиране на автомобили източно от бл. „Голям Богдан" и западно от бл. „Малък Богдан";

изградена бе алея, осигуряваща достъп до детската площадка, ситуирана в близост до блок 202 в кв. „Чародейка" – юг;

монтирано бе ново LED външно осветление на пл. „Княз Александър Батенберг" около изградената детска площадка;

изградено бе ново улично осветление по ул. „Еленин връх" в участъка между кръстовищата с ул. „Цанко Церковски" и бул. „Васил Левски". Извършени бяха следните дейности: полагане на нова захранваща мрежа, монтиране на нови метални стълбове с LED улични осветители и заземителна система, и монтиране на осветление за пешеходните пътеки на светофарното кръстовище на бул. „Васил Левски" с бул. „Даме Груев";

продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" от страната на Централен общински пазар;

продължават дейностите по изграждане на рампа за инвалиди и хора с увреждания и ремонт на стъпалата от бл. 3 до тротоара на бул. „Гоце Делчев" в кв. „Дружба" 2 – положена бе бетонова настилка;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Тутракан", ул. „Добри Немиров", ул. „Дойран", ул. „Дряновска", ул. „Захари Стоянов", ул. „Иван Вазов", ул. „Капитан Райчо Николов", ул. „Константин Илиев", ул. „Мария Луиза", ул. „Пенчо Славейков", ул. „Николаевска", ул. „Никола Рибаров", ул. „Тулча" /до кръговото кръстовище/. Вложени са 11 тона гореща асфалтова смес и 1200 кг. студена асфалтова смес;

отстранени бяха опасни пропадания на ул. „Никола Рибаров", до блок „В. Терашкова" в кв. „Здравец" и блок „Афродита";

ремонтирани бяха ревизионни и дъждоотвеждащи шахти по ул. „Асен Златаров" и ул. „Чипровци";

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по републикански път I – 5, бул. „България", бул. „Христо Ботев" /вкл. съдействие при подмяна на захранващи кабели/, бул. „Придунавски" /вкл. и подмяна на подземна кабелна захранваща мрежа/, бул. „Тутракан", ул. „Васил Петлешков", ул. „Еленин връх" /вкл. полагане на нова захранващ кабел/, ул. „Будапеща" /вкл. премахване на стар и монтиране на нов стълб/, ул. „Иван Ведър", ул. „Никола Петков", ул. „Пенчо Славейков", ул. „Плиска", ул. „Тодор Александров", ул. „Стефан Стамболов" /на кръстовището с ул. „Сент Уан"/, както и по уличните мрежи на гр. Мартен, кв. Средна кула, с. Николово и с. Ястребово;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Възрожденски" и в Парка на младежта;

оказано бе съдействие по осигуряване на ел. захранване на коледни украси на пл. „Княз Александър Батенберг", пл. „Свобода" и по ул. „Чипровци";

монтирани бяха 16 нови и бяха възстановени 4 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка", бул. „Христо Ботев" и бул. „Неофит Бозвели";

изработени бяха общо 57 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на: бул. „Ген. Скобелев" с ул. „Борисова", бул. „Липник" с ул. „Чипровци", ул. „Тулча" с ул. „Цветница", бул. „Цар Освободител" с бул. „Христо Ботев" и ул. „Шипка" и бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова";

положена бе пътна маркировка за обозначаване на места определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания на ул. „Църковна независимост", ул. „Мостова" №1, ул. „Никола Табаков" между блокове 104 и 109 в кв. „Чародейка", бул. „Цар Освободител" №42А, до блок „Проектант", ул. „Доростол" до блок „Вит", ул. „Оборище" до блок „Никола Й. Вапцаров" и пред вх. А на блок 212 в кв. „Чародейка" - юг;

през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 3 кучета. Осиновени бяха 16 и бе извършена ваксинация на 60 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

проведено бе класиране за прием на деца за заемане на свободните места в детски градини и яслени групи към тях;

проведена бе церемония за връчване на Награда „Студент на годината" за 2025;

взето бе участие в заседанията на постоянните комисии на Общински съвет в Русе във връзка с депозираната Програма за дейността на читалищата през 2026 г. и предложението на общински съветници за изменение и допълнение на Наредба 17 за символиката на Община Русе;

проведено бе заседание на комисията, разглеждаща финансовите отчети на проектите, финансирани по Програма „Култура" за 2025 г.;

извършена бе подготовка на традиционното коледуване, както и провеждането на Националния конкурс за детско творчество „Коледна звезда", който ще се проведе на 13 декември от 9 часа при вход свободен в Доходно здание;

разпространена бе месечната културна програма на хартиен носител, чрез сайта на Община Русе и фейсбук страницата „Русе – Коледната звезда на Дунав";

организирана бе работна среща относно отбелязването на Йордановден;

проведено бе заседание на комисия за атестиране на директорите на ЦПЛР-ЦТУНТ и ЦПЛР-УСШ и утвърждаване на график за дейността й, атестационна карта за оценка на директорите във връзка с Наредба №15/2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

предоставени бяха средства на образователни институции, кандидатствали и одобрени по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала" за 2025 г.;

извършена бе техническа подготовка за пускане в онлайн продажба на билети за предстоящото издание на МФ „Мартенски музикални дни".

открита бе Коледна изложба на Школата по изобразителни изкуства с ръководител Иван Д. Иванов – Йоаний в Детска художествена галерия, ул. „Борисова" 51;

ФТА „Здравец", Народен хор към ДЮФА „Зорница" и солисти от ДВГ „Слънце" взеха участие в концертната програма на Фондация „Етническа хармония";

извършена бе подготовка за всички Коледни инициативи, организирани от ОбДЦКИ:

- 17 декември /сряда/ – Коледен концерт на Тамбурашки оркестър „Русе" и Детска вокална група „Слънце", Пленарна зала на Община Русе, 18:30 ч.;

- 19 декември /петък/ - Коледен концерт на Детски хор „Дунавски вълни" и Дамски хор „Дунавски вълни" към НЧ „Ангел Кънчев" – Русе, Зала „Филхармония", 19 ч.

- 19 декември /петък/ - Празничен концерт на ФА „Русчуклийче" „В ритъма на вдъхновението", Доходно здание, Голяма зала, 18:30 ч.;

- 20 декември /събота/ - В очакване на Дядо Коледа – Общоградски детски празник, Доходно здание, Голяма зала, 11 ч.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Община Русе подписа рамково споразумение с Представителството на Европейската комисия в България за приемна структура на Европа директно. В периода 2008-2012 европейският информационен център – част от местната администрация предлагаше безплатна информация за институциите и политиките на Европейския съюз. Със сегашното споразумение целите за широко информиране на гражданите по възможностите да се определя дневният ред на Европа чрез активно участие се подновяват. Партньорството с множество местни организации и европейски и национални мрежи ще е сред ключовите предимства на новия център. Планира се предоставяне на информация по различни канали, както и провеждане на срещи, събития и конкурси по различни актуални теми. Едно от ключовите събития ще бъде Конференция за Деня на река Дунав, с което да се отбележи годината на председателството на България на Стратегията на ЕС за дунавския регион;

поставено бе началото на строително-ремонтните дейности за бл. „Боримечка", намиращ се в ул. „Згориград" №68, вх. 1-8, след като дни преди това бе започнало санирането на бл. „Лисец" в ж.к. „Родина" №1, ул. „Чипровци" №21. Двете инвестиции се финансират по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", като тази за бл. „Боримечка" е в размер на 5,1 млн. лв., а за бл. „Лисец" – 2,5 млн. лв. Изпълнението на предвидените дейности предвижда ремонт на жилищните сгради с прилагане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда. След изпълнението на инвестициите се очаква бл. „Боримечка" да достигне клас на енергопотребление "В", а бл. „Лисец" – клас „А". Със стартиране на строителството на двата блока, Община Русе вече строи всички 7 блока по Етап I, с което изпълнението на проектите навлиза в активна фаза;

експерти от дирекция ИИМСП взеха участие в работна среща по проект „NBSINFRA „Интеграция на природни решения за защита на местна градска инфраструктура за устойчиво на климата общество", № 101121210 част от програма HORIZON-CL3-2022-INFRA-01. Целта на проекта е да се обединят научни организации, местни власти, НПО и МСП, за да изследват приложимостта на различни научни инструменти за използване на природни решения (NBS) при предотвратяване на риска от неблагоприятни явления. Агенцията за устойчиво развитие и Евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (партньори на Община Русе по проекта) представи разработени в рамките на инвестицията механизми за мониторинг и превенция на природни и антропогенни бедствия, с фокус върху наводнения, свлачища и състоянието на зелените системи. На срещата присъстваха представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", експерти от дирекция ИИСП, дирекция „Екология и зелена градска среда", дирекция „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" и други заинтересовани страни.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

открита бе строителна площадка за обект: „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки" и осем хибридни фотоволтаични централи с мощност по 10 Kw" по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I";

продължава изпълнението на обект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на мерки за енергийна ефективност за обект ДГ „Слънце", ПИ с идентификатор 63427.1.302 по КККР на гр. Русе, ул. „Шейново" №14", гр. Русе".

продължава изпълнението на обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий" гр. Русе";

продължава изпълнението на обект: „Реконструкция на водопровод по бул. „Гоце Делчев" от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили", гр. Русе, Община Русе, дължина L = 1866.07м";

продължава изпълнението на обект: „Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ) ,,Възраждане" в УПИ I-102, кв. 337, ул. ,,Алеи Възраждане" №86, ж.к. ,,Възраждане", гр. Русе и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)";

продължава изпълнението на обект: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

продължава изпълнението на обект: „Спортна зала в СУ „Васил Левски" находяща се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба-I", ул. „Гео Милев" №1;

продължава изпълнението на обект: „Изграждане на нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

от служители на отдел „Строителен контрол" бяха извършени 11 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

съставени бяха два констативни акта за незаконни строежи и два констативни акта за преместваеми обекти, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

извършени бяха 40 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –социални услуги", приети бяха 3 заявления за кандидат/ потребител. На 27 потребители по проекта бе оказано съдействие за получаване на продукти по операция „Подкрепа" от Програма „Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Раздаването на продуктите се осъществява от Българския Червен кръст;

експерти от отдел „Социални дейности" извършиха 9 проверки в социални услуги на територията на Община Русе относно качеството и ефективността на предоставяне на социалната услуга, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги; приети бяха 3 заявления за финансова подкрепа за по Правилника за подпомагане на социално слаби граждани. Консултирани бяха 3 лица за подаване на документи. Извършена бе проверка на 3 лица, подали документи;

през изминалата седмица бяха консултирани 12 души за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 14 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и са проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

подадени бяха 7 броя нови заявления за кандидатстване за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

по Механизъм лична помощ бяха консултирани 33 лица от служители на услугата по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки, счетоводни документи и попълване на трудови книжки;

приети бяха 12 заявления на кандидат потребители за включване в механизъм лична помощ и 12 заявления за кандидати за лични асистенти;

в трите приемни за граждани бяха консултирани 54 лица по въпроси касаещи социални услуги и други социални придобивки;

извършени бяха 7 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на Механизъм лична помощ;

консултирани бяха 6 родители на новородени деца по реда на „Правилник за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в Община Русе";

по програма „Да опазим очите на децата" бяха посетени ДГ „Пролет", ДГ „Пинокио" и ДГ „Радост";

експертите от ПИЦ-Русе взеха участие в тридневно обучение в Националния център по обществено здраве и анализи на тема „Въвеждащо обучение в областта на зависимостите."

по програма „Спорт за свободен живот" бе проведена спортна тренировка с младежите от Кризисен център за непридружени деца;

здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Селеметя" и „Средна кула", като консултираха 48 лица за превенция на заразяване със сезонен грип, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България и за Закона на здравното осигуряване;

здравните медиатори съдействаха на 15 лица за провеждане на медицински прегледи;

изготвени бяха 5 заповеди за подновяване за предоставяне на паркоместа „Служебен абонамент" за юридически лица;

изготвени бяха 2 заповеди за ВОБД;

обработени бяха 116 преписки във връзка с таксиметровата дейност;

извършени бяха 10 консултации с граждани и организации, във връзка с дейността на дирекцията;

изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

извършени бяха 2 огледа по подадени заявления за паркиране на хора с увреждания;

изготвени бяха 15 отговора и писма до граждани и организации.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

извършено бе награждаване на отличили се учители във финали на ученически спортни игри 2024/2025г.;

извършена бе подготовка и провеждане на техническа конференция с учителите по физическо възпитание и спорт във връзка с Ученически игри 2025/2026 за провеждане на Общинските първенства за 5.-7. клас и 8.-10. клас;

организирана бе среща на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта;

наградени бяха заслужили млади спортисти от Спортен клуб по карате киокушин "Бушин" за отлично представяне на Европейско първенство по карате;

извършена бе подготовка на стадион „Дунав" за провеждане на волейболна среща за мъже;

премахнати бяха опасни клони и дървета на тенис кортовете в парка на младежта;

почистена и изрязана бе тръстика в акваторията на Лесопарк „Липник";

организирани и проведени бяха баскетболни срещи в зала „Дунав" момчета до 14 г.;

организирани и проведени бяха волейболни срещи в зала „Дунав" - жени и мъже;

организиран и проведен бе детски турнир по джудо;

организиран и проведен бе Детски турнир по плуване в басейна към СУ „Майор Атанас Узунов";

започнати бяха неотложни ремонтни дейности в басейна към СУ „Майор Атанас Узунов";

извършена бе организация и подготовка за провеждане на церемония „Спортист на годината";

продължава коледната инициатива на Младежки парламент „Дари спомен". Доброволци от Младежкия парламент към Общинския младежки дом Русе организираха, по повод международния си празник, поредица от дейности, които са част от дългогодишната им инициатива „Дари спомен". Тя се провежда вече няколко години и е насочена към създаването и споделянето на ценни спомени между поколенията. В Дневен център „Милосърдие" младежи от ОМД работиха заедно с децата, декорираха елхата на Центъра и създадоха красиви коледни венци. В Дом за възрастни хора „Възраждане" младежите се включиха в забавни занимания и настолни игри, в които пенсионерите участваха с ентусиазъм;

ТС „Импулс" и МС „Екстрийм" взеха участие в благотворителния коледен концерт „Синьо сърце", организиран от Община Русе, в подкрепа на децата с аутизъм;

мажоретен състав „Екстрийм" взе участие в откриване на новата коледна украса, дарена от Лайънс клуб „Вдъхновение" пред Регионалния исторически музей на площад „Княз Александър Батенберг". Проектът се реализира в партньорство с Община Русе и е част от тематичните събития в рамките на фестивала „Русе – коледната звезда на Дунав;

МС „Екстрийм" взе участие във волейболни турнири;

ФТС „Зора" взе участие в Коледното надиграване на 7 декември;

извършена бе подготовка за предстоящи събития на съставите за участие в предстоящите коледни концерти и на ТС „Импулс" в патронни празници на няколко училища.