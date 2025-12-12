Васил Терзиев: Климатичното бъдеще на София е наш общ ангажимент

Столична община направи още една ключова стъпка в участието си в Мисията на Европейския съюз за "100 климатично неутрални и интелигентни града" (Мисията на ЕС), като разшири кръга от партньори по Климатичния договор на София, които припознаха амбициозната цел на града ни за постигане на климатична неутралност, посредством щадящи природата и иновативни решения в полза на гражданите.

„Климатичното бъдеще на София не може и не бива да зависи от усилията на само един човек, организация или институция. Това не е бъдещето на кмета на София. Това е нашият общ ангажимент, към чието изпълнение всеки софиянец, всяка организация, всеки партньор дава своя принос - технически, научен, експертен или човешки," заяви кметът на София Васил Терзиев.

На официалната церемония днес своя ангажимент към общата цел заявиха ключови представители на енергийния бранш, устойчивото строителство и суровинна промишленост, образованието, науката и дигиталните технологии.

Върху декларацията за присъединяване подписите си положиха представители на:

Електрохолд България ЕООД

Холсим България АД

Технически университет – София

Висше училище по телекомуникации и пощи

Евиден България ЕООД

Кметът акцентира върху стратегическата важност на новите партньори:

„Вашето присъединяване дава ясен знак, че устойчивият енергиен преход и климатичната неутралност са обща отговорност и възможност за иновации, зад която застават бизнесът, науката, технологичният сектор и образованието. Организации, които работят в самото ядро на прехода и имат реален капацитет за промяна в енергетиката, строителството, образованието и дигитализацията."

Участие в церемонията взе и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, която отбеляза, че взаимодействието и амбицията на рязширяващия се кръг от партньорище превърне стратегическите цели в конкретни, измерими проекти, които ще ускорят трансформацията на града.

„Към нас се присъединяват лидери, чиято експертиза ще бъде решаваща за внедряването на интелигентни мрежи, развитието на устойчиво строителство и обучението на специалисти. Моето виждане е, че заедно можем да превърнем София в жив център за климатични иновации," допълни заместник-кметът.

От общината припомнят, че София вече уверено върви по пътя на климатичната неутралност, за което вече са предприети конкретни мерки. През тази година се реализира изграждането на фотоволтаични централи на две знакови общински сгради- Софийският зоопарк и Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Първата енергийна общност в София също е факт, а от администрацията споделят, че вече се работи по създаването на още такива, тъй като това е модел на инициатива, която дава възможност на гражданите да участват активно в зеления преход.

През тази седмица София получи и най-високата оценка "А" от международната организация Carbon Disclosure Protocol (CDP)– глобалният стандарт в оценяване на климатична прозрачност и действия. Отличието е признание за амбицията и последователните усилия на града за прозрачното оповестяване на климатични данни, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, подобряване на качеството на въздуха и внедряване на устойчиви решения за декарбонизация. Попадането в „A" листата поставя София сред водещите европейски и световни градове, които демонстрират високо ниво на климатично управление, прозрачност и реален напредък в енергийния преход.

Мисията „100 Климатично-неутрални и Интелигентни града до 2030 г." (Мисията на градовете) е част от широката стратегия на Европейския съюз в рамките на Програмата "Хоризонт Европа" за преодоляване на климатичните предизвикателства и интегриране на интелигентни технологии в градската инфраструктура. Климатичният договор на София е стратегически документ, чрез който градът поема ангажимент към Мисията на Европейската комисия, който бе подкрепен още през 2024 г. от първите партньори на инициативата - Български съвет за устойчиво развитие, Камара на строителите в България, "СОФ Кънект" АД – оператор на Летище София, Веолия/"Софийска вода" АД, Асоциация на собствениците на бизнес сгради и Клийнтех България. През май т.г., след официалното одобрение на договора, София получи и знака на Мисията. Това бе задължително условие за отключване на достъпа до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти.

Новите партньори ще допринесат с експертиза и конкретни проекти в областта на енергийната ефективност, развитието на чиста енергия, управлението на ресурсите и дигитализацията на градските системи, които са ключови за изпълнението на Климатичния договор и ангажимента на София към Мисията на ЕС