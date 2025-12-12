Новоназначени военни в Съвместното командване на силите се заклеха

Новоназначени военнослужещи в Съвместното командване на силите (СКС) положиха военна клетва днес, 12 декември. Тържественият ритуал се състоя на площад „Родолюбие" в Горна Малина, в присъствието на заместник-командира на СКС флотилен адмирал Галин Манев, представители на местната власт, близки на военнослужещите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

По време на церемонията клетва положиха 39 млади военнослужещи. Те ще бъдат част от състава на военни формирования 28860 - Горна Малина, 22980 - Горна баня и 52210 - Банкя. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

В своя поздрав към тях флотилен адмирал Манев подчерта, че полагането на военна клетва е встъпване в служба, която изисква характер, постоянство и отдаденост. „С изричането на заветните думи „Заклех се" всяка ваша постъпка ще носи тежестта на дадената дума. Всяка трудност ще ви напомня защо сте избрали да служите. Всяко изпитание ще ви калява не само като военнослужещи, но и като личности", каза заместник-командирът на СКС. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната