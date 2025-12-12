ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Постоянен арест за обвинен в блудство с дете кюстендилец

Тони Маскръчка

Съдебната палата в Кюстендил.

Мъж от Кюстендил, обвинен в блудство, остава за постоянно в ареста. Мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняем за блудство – извършване на действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление спрямо малолетно дете, определи Районен съд Кюстендил.

Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване и протест в три дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.

От проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият Л. С. е съпричастен към така повдигнатото му обвинение. Налице е и реална опасност да извърши престъпление, с оглед високата обществена опасност на деянието", пише в мотивите на съдия Мария Антова.

