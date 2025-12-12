ВКС: Европрокуратурата правилно е разследвала Портних – делото остава в София

Европейската прокуратура не е излязла от границите на компетентността си при разследването срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и правилно е внесла делото срещу него в Софийския градски съд (СГС).

Това определи Върховният касационен съд (ВКС) и отказа да промени подсъдността на делото, като го изпрати в окръжния съд във Варна. Такова искане отправи преди дни съдия Петър Славчев от СГС, на когото беше разпределено делото по казуса с рибарското пристанище „Карантината".

По него Портних е подсъдим с бившия областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващото рибарско пристанище, съобщава правният портал "Лекс".

Според съдия Славчев престъпленията, за които Портних и останалите са обвинени, са извършени през септември 2017 г., а Регламентът за създаване на Европейската прокуратура е публикуван на 31 октомври 2017 г. и влезе в сила на 20 ноември 2017 г. В него пък се казва, че тя „упражнява правомощията си по отношение на всяко престъпление от своята компетентност, извършено след датата на влизане в сила на настоящия регламент".

Затова съдията прие, че европрокуратурата е излязла от компетентността си, тъй като в обвинителния акт не се обсъжда и нито едно престъпление, извършено след влизане в сила на регламента за създаване на Европейската прокуратура, разследването по което тя би била компетентна да ръководи.

В разпореждането си той посочи още, че макар при Портних и Пасев да става дума за състави на резултатни престъпления, при които общественоопасните последици са настъпили и след влизане в сила на регламента, то всяко едно от тях следва да се счита за извършено към момента на осъществяване на деянията и да се прилага законът, действал по това време. Освен това, според съдията от СГС, всички подсъдими и повечето свидетели са от Варна, което предполага и делото да бъде гледано там.

Върховните съдии Румен Петров (председател на състава), Спас Иванчев (докладчик) и Деница Вълкова не споделят обаче нито едно от изтъкнатите от градския съд основания за смяна на подсъдността.

ВКС подчертава, че обвиненията на Портних и Пасев са по чл. 248а, ал.5 от НК. Става дума за престъпление, свързано с представяне на неверни сведения, за да бъдат получени пари от европейски фондове, а ал. 5 се отнася до случаите, когато такива пари вече бъдат получени, какъвто е случаят с Портних. Парите обаче са получени чак през 2019 г. и затова според ВКС, европрокуратурата е била комптентна да работи по делото.

„Не може да бъде споделен изводът, че са настъпили общественоопасните последици на довършено преди 20.11.2017г. деяние. Средствата са получени в периода от 18.07.2019 г. до 16.12.2020 г. Това обстоятелство е част от състава на престъплението, което налага и по-тежката квалификация и именно то предполага материалната компетентност на Европейската прокуратура, чиято основна дейност е защита на финансовите интереси на Европейския съюз – чл.3 от от Директива (ЕС) 2017/1371", пишат върховните съдии.

Относно основанието, свързано с това, че подсъдимите са от Варна, както и повечето свидетели, ВКС посочва, че промяната на подсъдността в такива случаи е само една правна възможност, но не предполага задължително такова произнасяне.

„Предвид наличието на значим обществен интерес от деяние, което засяга дейността и на централни държавни органи, какъвто е Министерството на земеделието, храните и горите, съставът на ВКС прие, че не се налага промяна на подсъдността, а делото следва да се разгледа от СГС", заявяват в окончателното си определение върховните съдии.