Осъдиха 20-годишен, опитал да задигне над 17 хил. лв. от казино в Асеновград с пистолет

Ваня Драганова

Казино Снимка: Pixabay

Жената, работеща като крупие, не се изплашила от насоченото към нея оръжие и му обяснила, че е запечатан на видеокамерите

След месец в ареста 20-годишен младеж, пробвал да задигне 17 222 лв. от игрална зала в Асеновград, призна вината си. В ранните часове на 12 ноември  т. г. той влязъл влязъл в казиното, дегизиран с маска. Насочил пистолет към жената, работеща като крупие, и й поискал парите от касата. Тя обаче отказала и му обяснила, че е записан на видеокамерите, при което той побягнал и изхвърлил пистолета в близката река. Бил заловен бързо, оръжието също било открито.

Договореното от нега и адвоката му Трифон Кумчев споразумение предполага условна присъда от година и половина с изпитателен срок от 36 месеца, а пистолетът да бъде конфискуван. То вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

