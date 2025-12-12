Кабинетът си отива, еврото остава, а Радев завъртя рулетката (Обзор)

Нито премиерът и министрите, нито Борисов и Пеевски дойдоха за гласуването в НС

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила

Само три часа след като парламентът единодушно прие оставката на правителството на Росен Желязков, президентът Румен Радев завъртя политическата рулетка. Той свика консултации с първите две политически сили - ГЕРБ и ПП-ДБ, още в понеделник, с което даде знак, че няма да бави процедурата и ще се върви бързо към избори. (Какво следва според политическата хронограма - виж по-долу.)

Единодушно 227 депутати гласуваха “за”

оставката на кабинета. Дебатите се проведоха в отсъствието на министрите и премиера Росен Желязков, но той именно от парламента предния ден обяви оставката и призова за разум. Не дойдоха и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-НН Делян Пеевски.

Но управляващите отново декларираха, че това правителство ще внесе удължителен бюджет. А както Желязков обяви още в четвъртък, екипът му ще продължи да изпълнява работата си до избирането на служебен кабинет, за да се осигури плавен преход.

За наследството, което оставя, Желязков заговори пред министрите си още в сряда, докато в парламента течаха дебатите по вота на недоверие. Той откри заседанието на МС с думите: “Това правителство дойде с много ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното.” (Какво наследство оставя кабинетът - чети през уикенда). Всички 227 депутати в зала гласуваха "за" оставката, нямаше ги обаче лидерите на ГЕРБ и ДПС-НН Бойко Борисов и Делян Пеевски. СНИМКА: Велислав Николов

Така за втори път Желязков се разделя с поста си не заради несвършена работа, а заради политическите надигравания. През април миналата година

по подобен начин бе свален от председателския пост

на 49-ото НС ден преди края на мандата му само защото кабинетът “Денков” подаде оставка и сглобката между ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС се разтури. Юристът излезе достойно и от двете ситуации. Години по-рано пак той тихо пое и да е изкупителната жертва на скандала “Костинброд”, който гръмна през 2013 г. с печатницата на бюлетини. По това време Желязков беше главен секретар на МС и срещу него бе повдигнато обвинение за престъпление по служба, но бе напълно оправдан от съда.

И тогава, и днес той казва и показва, че вижда и недоволните. “Всеки един от нас има способността да чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения, за да направим България по-добро място за живеене. Българската демокрация е построена върху активното упражнение на гражданските права”, каза Желязков, отдавайки уважение към протеста.

“Ние от ГЕРБ винаги сме казвали, че няма как да управляваме в ситуация на обществено напрежение, което е по-голямо, отколкото е нормално в едно общество. Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията, на тенденциите”, допълни депутатът Тома Биков по време на дебатите по оставката на правителството. Повтори тезата на лидера Бойко Борисов отпреди ден, че ГЕРБ няма “никакво намерение” да управлява съвместно с ПП-ДБ.

“Надявам се президентът Румен

Радев да поеме своята отговорност

смело и най-сетне да обяви своя политически проект”, призова Биков. Според акад. Николай Денков от ПП обаче Радев “ще се провали грандиозно” като лидер на партия.

Първи коментар след оставката на кабинета направи и Слави Трифонов. През фейсбук лидерът на ИТН директно се обърна към Ивайло Мирчев, тъй като гледал негово видео в ТикТок, в което обяснявал, че повече няма да има чалгари: “Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че

ние, чалгарите, сме като котките - имаме по 9 живота,

и аз лично моите още не съм ги изразходил.”

След ден мълчание пред медиите застана и вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров, но не пожела да отговаря на въпроси. Той и Румен Петков от АБВ декларираха, че е много важно бюджетът да бъде приет, а оставката на правителството будела много сериозна тревога какво ще бъде отношението на инвеститорите, каква ще бъде социалната среда и цялостната атмосфера.

Падането на правителството

няма да спре процесите по приемането на еврото, увериха и от Брюксел

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Еврокомисията в отговор на въпрос дали има “техническа възможност” за промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас. “Възраждане” внесе проекторешение, с което парламентът да задължи МС да поиска 1 г. отлагане.

Има определени изисквания за влизане в еврозоната и България ги изпълни. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, категоричен бе обаче говорителят на ЕК.

Април 2024 г.: първите консултации за служебно правителство по новата конституция на “Дондуков” 2. СНИМКА: Велислав Николов

Какво следва до изборите