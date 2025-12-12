Подкупи от наркобоса Росен Стъкларя обезглавиха столично районно (Обзор)

Началникът Пламен Максимов и двама полицаи са задържани заедно с бандита

Преди 5 години шефове от ГДБОП бяха арестувани и обвинени, че са вземали пари от същия гангстер, но ги оправдаха

Пребит с бухалки наркобос за втори път стана причина за задържането на полицейски шефове. Росен Кръстев - Стъкларя, сочен за един от лидерите на наркопазара, беше арестуван в петък заедно с началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов. Той е обвинен, че е вземал пари от Стъкларя, за да го предупреждава за акции.

Заедно с Максимов са задържани и шефът на сектор “Наркотици” в районното, както и двама от подчинените му криминалисти. Освен това са задържани 12 наркодилъри, работили в организацията на Росен Кръстев. Според разследването полицаите са помагали на дилърите срещу пари, които прибирали всеки месец.

Това е вторият път, когато името на Стъкларя се замесва в афера с арестувани полицаи. Мъжът е сочен за шеф на дилърите в кварталите “Люлин”, “Западен парк”, “Надежда”, “Филиповци” и “Христо Ботев”. През 2020 г. по негови показания беше арестуван шефът на отдел “Наркотици” в ГДБОП Цветан Панков, докато разговарял с Росен Кръстев под мост в кв. “Захарна фабрика”. Антимафиотът беше задържан с 5 хил. лева, предварително белязани. Според обвинението парите били половината от сумата, която Кръстев трябвало да предаде, за да разследва негов конкурент на наркопазара. Висшият полицай действал заедно с колегата си Кирил Ванков, началник на сектор в отдела. Двамата полицейски шефове бяха обвинени, че са вземали пари от наркодилъри, а Стъкларя беше свидетел срещу тях. Тази година Софийският градски съд ги оправда.

Името на Росен Стъкларя стана известно след изчезването на Христофорос Аманатидис - Таки през 2008 г. Само година по-късно - на 28 януари 2009 г., Стъкларя беше брутално пребит с бухалки от маскирани нападатели. Инцидентът станал до 97-о училище в жк “Люлин”. Той беше приет в “Пирогов” със сътресение на мозъка и огромна рана на главата. След като излезе от болницата, стана свидетел срещу т.нар. банда на чуковете, ръководена от Таки в миналото. Стъкларя бил касиер на групировката, а при ревизия сметките за продадената дрога и приходите се разминавали. Делото срещу бандата на чуковете продължи 10 години. Половината бяха оправдани, останалите получиха леки наказания. След това Росен Стъкларя стана част от групата на Весо Паяка и Радо Ланеца, която също беше разбита, а Стъкларя стана подсъдим.

Арестуваният заради наркобоса Пламен Максимов е шеф на 5-о РУ от 2022 г. Назначи го Иван Демерджиев по предложение на Калоян Милтенов, който тогава бе директор на СДВР. Той бе един от 7-те нови началници, обявени през ноември 2022 година след серия от уволнения заради чадъри над Георги Семерджиев, който уби 2 момичета при катастрофа в София. Преди да оглави районното, Максимов е бил началник на секторите “Улична престъпност” и “Автокражби” в СДВР.