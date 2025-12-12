Ремонтираха по европейски образещ улици в кв. „Плиска"- Монтана

Основните улици в един от големите квартали на Монтана са обновени изцяло след изпълнението на един от осемте на проекта по Националната програма за общините. „Направеното в квартала подобрява значително средата, а от там и стандарта на живот на гражданите, заяви кметът Златко Живков на тържество по повод завършването на проекта. Рехабилитацията на шестте улици „Сливница, ," Подп. Богдан Илиев", „Иларион Драгостинов", „Чавдар Войвода","Хайдут Велко" и „Баба Тонка" включва подмяна на водопровода и всички подземни комуникации с дължина 1061 м.

Положени са три пласта асфалтобетон. Има нови тротоари и бордюри. Ремонтирани са и прилежащите паркинги към кооперациите. Направена е нова хоризонтална и вертикална маркировка. Поставени са указателни табели на улиците. В района са засадени дървета и създадени зелени площи. Стойността на проекта е 2,3 милиона лева. Извън него общината е инвестирала още 200 хиляди лева да ремонт на пътното платно и пешеходните пътеки на бул. „Св. Св. Климент Охридски в участъка от бул. „Парта", до ул. „Св. Патриарх Евтимий". Направен е ремонт и на детската площадка в кв. „Плиска" зад блок 4. Изпълнител на обекта е фирма „Пътинженеринг – М" ЕАД.

Завършването на проекта и обновленията бяха осветени от отец Николай – свещеник в храм „Св. Св. Кирил и Методий".