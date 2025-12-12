Асен Василев: Искаме пълно мнозинство. През 1997-а се случи, СДС от 60 станаха със 134 депутата*

Лидерът на ПП призова участниците в протеста да гласуват, за да стане това

"Оставката на правителството не ни изненада, тя беше логична. След като г-н Борисов каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя огромен протест в София, плюс в над 20 други града. И този протест, който ясно поиска оставката на правителството, щеше да доведе до това, въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация", каза Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната" в студиото на "Панорама" по БНТ 1 .

Заяви, че нито той, нито колегите му от ПП-ДБ са с илюзия, че всички тези хора са на площада заради тях. Те са там, защото не искат моделът на управление на Борисов и на Пеевски да продължи. А той продължава от доста дълго време. Това е модел, в който вместо институциите да си вършат работата, чакат указания по телефона от някой политик. "Това е модел, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов разпорежда на премиера какво да направи. И премиерът го слуша, което е още по-лошо. Виждаме съдебна система, която изпълнява поръчки и е изцяло политически зависима. Някой бизнесмен, ако си позволи да изрази критика към властта, му се стоварват 10 проверяващи институции едновременно и се опитват да му откраднат бизнеса буквално. Ако хората гласуват грешно, нямат дърва за огрев през зимата. Или някое цяло село, ако гласува грешно, не им се чисти пътя и нито може да стигне линейка, нито могат да си купят хляб", каза още той. И допълни, че на това казаха стоп българските граждани и на едно правителство, което абсолютно арогантно се опита да наложи ограбващ бюджет, кой бъркаше в джоба на българските граждани от една страна, а от друга страна харчеше непрозрачно точно за силовите структури, които да поддържат този модел на управление.

Според Асен Василев този процес започна да се развива още октомври, когато правителството не чу работодателите. След това се опита да прокара бюджетът по бързата писта, после го оттегли, после не го оттегли, после вкара нов бюджет, който просто отлагаше непопулярните мерки, но философията му беше същата - ще се вдигат данъците и ще се бърка по-дълбоко в джоба на българските граждани, за да се захранват едни силови структури и да се пълнят касички.

"Първите три месеца на тази година бяхме с удължителен закон - една дванайста се харчеше. Той уточни, че бюджетът не е в евро, защото в закона за еврото е записано, че всичко, което е в лева се превалутира по официалния курс на БНБ, така че няма никакъв проблем", заяви Василев.

Каза, че правителството не контролира спекулата, а това се прави от Комисия за защита на конкуренцията и от Комисия за защита на потребителите. Те нямат нищо общо с правителството. Бяха избрани нови ръководства това лято от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "Ново начало". Те са за период 5-7 години и няма нищо общо с това дали ще падне правителството. "Ние имаме нашите резерви, особено към Комисия за защита на конкуренцията. Знаете, че имаше спор, смятаме, че текущото ръководство не е компетентно и не се справя със задачите си. А видяхме миналата седмица при 90% надценка не откри картел, въпреки че в Европа средно надценката е 35%. Става въпрос за кашкавал, яйца и други такива стоки. Бяхме дали алтернативно предложение на професор от Софийски университет, който всъщност е световен капацитет в конкурентното право и според мен щеше да се справи много по-добре. Но тази кандидатура беше отхвърлена и беше наложена силово кандидатурата на Росен Карадимов, който според мен абсолютно не може да се справи с тази задача. Ако има проблем с цените, това е проблем на ръководството на Комисия за защита на конкуренцията, което е с 5-годишен мандат, избрано от все още управляващите", каза Асен Василев.

Заяви още, че не се координират с президента Румен Радев.

Според него ще е голяма грешка за който и да е политик или партия да вярва, че тези протести са политически обагрени и са шанс някой да излезе напред на вълната.

Според него следващата голяма задача пред всички тези хора, които бяха на площада, е да се проведат честни избори. "Може да се промени изборният кодекс и ние искаме да се върне машинното гласуване. Могат да се направят промени, може би ще има министър на Вътрешните работи, който да направи изборите по-честни, а не да пусне купуването на гласове до степен, в която видяхме Конституционният съд като отвориха чувалите цяла нова партия влезе в парламента. Но начина да се опазят изборите ние го показахме в Пазарджик, да има във всяка секция наблюдатели, хора, които с телефони да снимат безобразията, да ги излъчват в реално време в интернет. Купувачите на гласове, които бяха хванати с граждански арест в Пазарджик, един час ги държаха гражданите и пускаха в интернет на живо, докато се появи полицията. 1 час й отне, за да дойде от центъра на града, после още час и половина, докато намерят вариант да отключат багажника на тази кола. И като ги хванаха с една пачка от по 50 лв., след това казаха, че нямало намерени пари при обиска, въпреки че гражданите бяха снимали, че има пари", припомни Василев.

Той е категоричен, че българските граждани ясно заявиха, че искат да живеят в нормална европейска държава, която се управлява по друг начин, а не по този, който е бил досега.

Обясни, че виждат, че президентът върши ролята, която Конституцията му дава, да направи консултации, да мине през мандатите, след това да назначи служебен кабинет и няма партия. Ако има такава, не е ясно кой ще е в нея, каква ще е идеологията. Твърдо са заявили, че вярват, че България трябва да се движи към Европа. И всякакви пътища, които водят на Изток или някакви средни модели и т.н., няма как да се движим, защото е все едно да движиш колата в две различни посоки. Едната е към Европа, другата някъде на Изток, колата изобщо няма да тръгне напред. Но този Парламент има няколко задачи, които може да свърши. Една от тях е да започне да маха привилегиите на властта. "Има двама депутати, които се ползват с 24-часова охрана по 7 човека на смяна минимум - Пеевски и Борисов. Внесли сме законодателство като всички други депутати и те да не ползват охрана, да нямат тази привилегия. По този начин, като всички нормални хора да започнат да се движат по улиците, а не ние да плащаме еквивалента на 2 детски градини на година за охраната на тези двама господа", каза още той.

По думите му най-големият проблем на България е начина, по който се управлява. Към момента това е със задкулисни уговорки, с хора, които изпълняват нареждания, а не спазват закона. Това е най-големия проблем, който трябва да бъде отстранен. За да станем нормална европейска държава трябва да тръгнем по стъпките подред. "Следващата голяма стъпка на хората, които бяха на площадите е да имаме честни избори. За кой ще гласуват си е тяхно право, имат си глави на раменете, всеки ще си направи избор.

Това, което видяхме през всички тези години е, че когато си в коалиция е много трудно да правиш истински реформи, а хората на площада искат именно това", заяви Василев. Обръщайки се към камерата каза: "Искам да ги погледна в очите и да им кажа, че искаме от тях мандат, искаме пълно мнозинство". Според него е абсолютно реалистично, през 1997 г. се случи, от 60 депутата станаха 134 за СДС. Имаше протести, които бяха горе-долу от същия мащаб.

За да стане истинската реформа трябва да има ясна политическа воля и не трябва да има компромиси по пътя.

"Нито една данъчна ставка не е вдигана от 2021 до 2024 г., когато аз правех бюджетите. Събирахме се в трите процента и направихме най-голямата социална програма, която България е виждала. И за първи път, откакто влязохме в Евросъюза неравенството взе да спада. И за първи път имахме над 1 милион пенсионери над линията за бедност", каза Василев.

* През 1997 г. ОДС, водени от Иван Костов спечелиха 137 депутатски места в парламента. Дотогава СДС имаха 69 депутати в 37-ото народно събрание, а Народен съюз - 18. Двете политически сили след големите протести срещу Жан Виденов се обединиха в коалиция ОДС.