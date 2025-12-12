Пловдивчанин се напи в казино и се развилня в магазин, заплаши да размаже полицаите

Почерпил се на 8 декември, но едва ли е заради студентския празник, има завършен само девети клас

Пловдивчанин ще трябва да плати глоба от 200 лв. за заплахи към полицаи, които се опитвали на го усмирят. На 8 декември той се напил в казино, после отишъл в денонощен магазин в район "Тракия", скарал се с персонала и бутнал кутия с дарения. Работещите в обекта натиснали паник бутона, но отзовалите се на мястото охранители не успели да се справят с пияния. Била извикана и полиция и униформените били посрещнати с викове: „Какви сте вие, бе, ще ви съсипя, нещастници такива, ще ви размажа!" Наложило се да бъде отведен за 24 часа в Пето районно.

Бил му съставен акт за дребно хулиганство и пред Районния съд в Пловдив настоял за минимална глоба. Най-ниската санкция по Указа за борба с този ти прояви е 100 лв., молбата му не е удовлетворена.

До момента нарушителят не е осъждан. Поводът да отиде в казино на 8 декември едва ли студентският празник, защото има завършен само девети клас.