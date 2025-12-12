Борисов: За нас властта не е самоцел, никога не сме управлявали напук

"В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада".

Това написа във фейсбук лидера на партията Бойко Борисов след среща с членове и симпатизанти на партията в Силистра. Ето какво казва още той:

"За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл.

Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват.

ГЕРБ за пореден път прояви държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на нашите деца. Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира."