Туристите да внимават със заледени пътеки в планините, предупредиха от БЧК

1340
Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, а температурите над 1000 м са минусови. На места има слаб вятър.

Пътеките в планините са заледени и туристите трябва да бъдат внимателни, предупредиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие, предаде БТА.

В планините днес ще е предимно слънчево според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

