14 души са ранени при катастрофи за последното денонощие, няма загинали

14 души са ранени при катастрофи за последното денонощие, няма загинали.

В катастрофи в страната за последното денонощие са пострадали 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 12. Няма загинали.

В София са регистрирани 39 леки и една тежка катастрофа. Пострадали са двама души.

От началото на декември при 196 тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 21 души и са ранени 243-ма.

От началото на годината жертвите на пътя са 435, а ранените 7891 – при 6339 катастрофи. В сравнение със същия период на 2024 г. от МВР отчитат 12 загинали участници в движението по-малко.

14 души са ранени при катастрофи за последното денонощие, няма загинали.

