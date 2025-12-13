ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха седалки за леки автомобили от румънски тир край Мездра

Полиция

Откраднаха седалки за леки автомобили от румънски тир край Мездра, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. Сигналът е подаден от румънски водач на тежкотоварен автомобил.

Той е обяснил, че на неохраняем паркинг за тирове на главния път Е79, за времето от 19:00 часа на 11 декември до 1:30 ч. на 12 декември неизвестен извършител е срязал лявата и дясна част на платнището на камиона и е извършил кражба на част от превозвания товар. Липсват 21 комплекта столове за леки автомобили.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Мездра.

