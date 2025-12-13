"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откраднаха седалки за леки автомобили от румънски тир край Мездра, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. Сигналът е подаден от румънски водач на тежкотоварен автомобил.

Той е обяснил, че на неохраняем паркинг за тирове на главния път Е79, за времето от 19:00 часа на 11 декември до 1:30 ч. на 12 декември неизвестен извършител е срязал лявата и дясна част на платнището на камиона и е извършил кражба на част от превозвания товар. Липсват 21 комплекта столове за леки автомобили.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Мездра.